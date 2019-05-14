Acılı anneden, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı terörist Nazik'e: Evladımın katili yüzüme bak

11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yapılan saldırılar sonucunda 52 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Ankara’da görülen davada olayın planlayıcılarından Yusuf Nazik’e 53 kere müebbet cezası verildi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ve dernek üyeleri bu cezaların yetmeyeceğini, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Saldırıda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise Yusuf Nazik’in aldığı ceza dolayısı ile sevindiklerini ancak diğer sanıklar Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak’ın tahliye edilmesi sonrasında hüsrana uğradıklarını söyledi. Demirci, “Ben ilk mahkemeden beri gidiyorum, bu mahkemeye de gittim. Biz Yusuf Nazik’in ceza alacağına sevinerek gittik, evet cezasını aldı, sevindik ama orada çok kötü bir hüsrana uğradık. Halen o şoku üzerimizden atamadık. Evlatlarımızın katili iki kişinin de tutuklanacağını bekledik, dosyalarda her şey hazırken, 27 yıl birine, diğerine 14 yıl kesilmiş ama tahliyeleri verilince şaşırdık. Ne hale geldiğimizi bilmiyorum, üzgünüz o şoku üzerimizden atamadık. Evlatlarımızın katilini dışarıya bıraktılar. Başka annelerin canları yansın diye mi? Başka evlatlar yetim kalsın diye mi? Başka anne babaların yürekleri yansın diye mi? Neden bunları bırakıyorlar? Devletimiz sesimizi duysun. Yeter, bu zalimleri dışarıda bırakmasınlar. Onları da alsınlar içeriye" dedi.

"DÖNDÜ YÜZÜME BAKTI, GÖZLERİ DOLDU AĞLAMAYA BAŞLADI"

Erdemci mahkemede Yusuf Nazik ile aralarında geçen diyaloğu ise şu şekilde aktardı: “Mahkemede hakim Yusuf Nazik ile konuşurken, suçunu falan soruyorlardı. Ben her şeyi anlattım dedi. Ben de ona döndüm dedim ki ‘bana bakar mısın’ ismi ile de hitap etmedim. Şöyle döndü bakacak, dedim benim yüzüme bak evladımın katili. Elini vicdanına koy, tabi birazcık vicdanın varsa, olmayan vicdanın birazcık varsa gerçekleri söyle, vicdanın rahat etsin dedim. Kimin zerre kadar eli varsa, kim sana bu işi yaptırmışsa, gerçekleri çık söyle sen de biraz rahat et dedim. Döndü yüzüme baktı, gözleri doldu ağlamaya başladı. 'Ben çok rahatsız oldum, bana bu laflar çok ağır geldi, ben gerçeklerin hepsini söyledim' diye cevap geldi. Daha konuşmak istedi ama konuşturmadılar, susturdular kendisini orada” dedi.

"TAHLİYELERE ÜZÜLDÜK"

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da adalete güvendiklerini, ülkenin ve devletin yanında olduklarını belirterek, “2013 yılında bilindiği gibi Reyhanlı’da patlama sonucunda 52 kişi şehit düşmüştü. Tabi bu mahkeme sürecini 6 yıldan beri takip ediyoruz, her mahkemeye gidiyoruz. Soğuk demedik, kış, yaz demedik sonuna kadar mahkemeyi takip ettik ve bu konuda şehit aileleri olarak gerçekten başarılı olduk çok şükür. En son gittiğimiz mahkemede Yusuf Nazik ile ilgili bir karar aşaması vardı. Yusuf Nazik’e verilen ceza 53’er defa müebbet hapse çarptırıldı. Tabi bu karar bir nebze de olsa içimize su serpti, rahatladık. Ama diğer yandan bir üzüntü yaşadık. Aykan Hamurcu 16-17 ceza aldığı halde tahliye edildi. Bu dava sürecinde Hasan Kabakulak denilen şahıs 27 yıl ceza aldı o da tahliye oldu. Bu konuda bir şey anlayamadık. Çünkü bunlar suç örgütü içerisinde yer alan kişiler. Bunları tahliye etmek şehit ailelerinin içine dokundu. Adalete güveniyoruz, sonuna kadar yanındayız ama bu süreci de takip edeceğiz. Bu cezalar bize yetmez daha sonu gelmedi. Biz 11 Mayıs Şehit Aileleri Derneği olarak bu süreci takip edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin verdiği her türlü karara saygımız sonsuz. Biz ülkemizin, devletimizin yanındayız” dedi.