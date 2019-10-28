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Acılı aieler dağa kaçırılan çocukları için 'nöbetleşe' eylemdeler

Çocukları dağa kaçırılan Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine nöbetleşe katılıyor.

  • AA
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Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, dağa kaçırılan çocukları Mustafa için, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine dönüşümlü katılıyor.
 
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 56'ncı gününe girdi.
 
Diyarbakır annelerinin evladına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü eylemde ilk günden bu yana yer alan Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, dağa kaçırılan çocukları Mustafa için nöbet tutuyor.
 
Biçer çifti, okul çağında iki kızları daha bulunduğu için eyleme birlikte katılamıyor.
 
 
"NÖBETLEŞE OTURUYORUZ"
 
Anne Ayşegül Biçer, AA muhabirine, evlatlarına kavuşmak için başlattıkları eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
 
Bu süre zarfında birçok zorlukla başa çıkmaya çalıştıklarını anlatan Biçer, şöyle konuştu:
 
"Oğlumu ararken iki kız çocuğumu ihmal ediyorum. Bazen babası, bazen ben evde kalıyorum. Yıkılmadık ve çabalıyoruz. Öyle nöbetleşe oturuyoruz. Kızlarıma 'Ağabeyinizi bulmadan bu eylemi sonlandırmayacağım.' sözünü verdim. Biz yaşamıyoruz, can çekişiyoruz çünkü bizi yaraladılar. Yeter artık, PKK'nın anne yüreklerine ateş düşürmesini istemiyoruz. Her tarafta gençler yok oluyor. Artık bu gençleri kurtarmak boynumuzun borcu oldu. Belki oğlumu getiremem ama birçok gence engel olabilirim."
 
 
"ÇOK ŞÜKÜR DEVLET ARKAMDA"
 
Annelerin eylemleriyle terör örgütü PKK'ya başkaldırdığına işaret eden Biçer, "Bu saatten sonra durmayacağız. O kadar alçaklar ki sürekli iki kız çocuğumu ağızlarına alıyorlar. Yine korkmuyorum. Çok şükür devlet arkamda. Allah'ın izniyle bizi yıkamayacaklar. 'Sonlarını getirdik, sona doğru yaklaştık, zafer yakındır.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Biçer, 4 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Buna rağmen yine yıkılmadım, buradayım. Doktorlar buraya gelmemem için beni uyardı. Buna rağmen yine buradayım. Sonuna kadar devam edeceğim." dedi.
 
"MÜCADELE EDECEĞİZ VE EVLATLARIMIZ GERİ GELECEK"
 
Baba Rauf Biçer ise evlatları için çıktıkları yolda sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
 
İki kızları dolayısıyla oturma eylemine eşiyle nöbetleşe katıldıklarını söyleyen Biçer, "Onları sabah okula götürüp öğlen alıyoruz, eve getiriyoruz. Akşamdan yemeklerini pişiriyoruz. Zaman zaman işe gidiyorum. Çok zorluklar çekiyoruz ama evladımızdan iyi değiliz." diye konuştu.
 
Evlatlarına kavuşmak istediklerini belirten Biçer, "Geride kalan evlatlarımız mağdur olmasın diye çabamızı sürdürüyoruz. Evladımızı verseler dünya bizim olur. İnşallah sabredeceğiz, mücadele edeceğiz ve evlatlarımız geri gelecek." dedi.

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