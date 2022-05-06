Acılı baba yaşananları anlattı! ''Bizi provoke etmeye çalıştılar, ekmeklerine yağ sürmedik''

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 977'nci gününe girdi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba dün sabah saatlerinde, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu.

Yıllardır evlatlarından haber alamadıklarını dile getiren babalar, "evladımı getir bana" diyerek HDP'lilere seslendi.

HDP'LİLER AİLELERE SALDIRDI

Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Basın açıklaması yapan babaların genel merkezden ayrılmalarının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle de tartıştı.

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

Acılı baba Celil Begdaş, HDP Genel Merkezi önünde yaşananları Star Gazetesi'ne anlattı.

"SADECE ANAYASAL HAKKIMI KULLANMAK İSTEDİM"

- Neden protestonuzu Ankara'daki HDP Genel Merkezi'ne taşıdınız?

Benim oğlum HDP binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığı için HDP binasının önünde eylem yaptım. Çelengi her sene Diyarbakır'daki HDP binasının önüne bırakıyordum bu sefer Ankara'daki genel merkezin önüne bırakmayı uygun gördüm. Benim dağa kaçırılan oğlumun kimliği HDP binasından çıktı, onun için oradaydım.

Ben orada şiddet kullanmadım, oraya gidip anayasal hakkımı kullanmak istedim ve çelenk bıraktım. 5 Mayıs 2019'dan beridir oğlum yok.

"HDP'LİLER DE PROPAGANDA YAPMAYA GELDİLER"

- HDP Genel Merkezi önünde neler yaşandı?

HDP'nin vekilleri de oraya propaganda yapmaya geldiler. Biz HDP'li vekillere bir şey söylemedik ki. Hakaret etmedik, bir şey söylemedik aslında neden böyle bir tepki verdiklerine de şaşırdık.

Biz çocuklarımızın peşindeyiz. Eğer HDP çocuklarımızı dağa göndermemişse çıkıp desinler ki hayır çocuklarınız dağa gitmedi, çocuklarınızı biz göndermedik. Çıkıp bir açıklama yapsınlar. Ak Parti'nin, CHP'nin binasından gitselerdi, onların kapısının önünde eylem yapardık. HDP'nin binasından gönderildikleri için orada eylem yaptık.

"HDP'NİN VEKİLLERİNE YAZIKLAR OLSUN"

- HDP'liler neden üzerinize yürüdü?

Dün genel merkezin önünde HDP'liler bize hakaret etti. Bizi susturmaya çalıştılar susmadık, bizi yıldırmaya çalıştılar biz yılmayacağız. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Emniyet mensuplarına bulaştılar, bize sataştılar, kavga çıkarmaya çalıştılar ama başaramadılar biz karşılık vermedik. Amaçlarına ulaşamadılar.

Bize alçak, şerefsiz gibi hakaretler ettiler. Bizi bu tarz saldırılarla provoke etmeye çalıştılar ama tutmadı. Biz de bu oyunu gördük ve bu oyuna gelmedik ve orayı terk ettik. HDP'nin vekillerine yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum.

Onlar bu tarz provokasyonlarda bulununca biz oradan uzaklaştık. Onların ekmeğine yağ sürecek halimiz yoktu. Onların istedikleri zaten buydu, provokasyon istediler.

Oğlu HDP binasından terör kadrolarına kaçırılmış birisi olarak benim onlara hakaret etmem gerekirken, onlar bana hakaret ettiler. Yine de provokasyon amaçlı olduğunu bildiğim için hakaretlere bile cevap vermedim.

Star Gazetesi