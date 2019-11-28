'Acımız geçmiyor, içimiz yanıyor'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirten Sevdet Demir (55), oturma eylemini sürdürüyor. 87 gündür oturma eyleminde olduklarını belirten acılı anne Demir, oğlunun geri gelene kadar buradan gitmeyeceğini söyledi.

ONLARI ÇOK ÖZLEDİK

Demir, “Bizim bu acımız geçmiyor. İçimiz yanıyor, çocuklarımız gelsin. Bu acı her şeyden beter. Neden çocuklarımızı getirmiyorlar, nereye kadar. Bütün dünyayı ve anneleri çağırıyorum, gelip bize destek versinler, çocuklarımıza sahip çıksınlar. Kim bilir çocuklarımız ne halde, anneler nasıl evde oturup rahat yemek yiyorlar, gelip çocuklarına sahip çıkıp çağırsınlar. Oğlum gel biz sizi çok özledik, 3 aydır burada sizi bekliyoruz, sen orada dışarıda aç mısın bilmiyoruz, sen gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Askeri nerede görürsen kaç onların arkasına durma gel biz çok özledik, kaç gel oranın sonu yok cehennemin sonu olmaz” dedi.

ANNEMİN HABERİ YOK

21 Kasım’da oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, annesinin engelli olduğunu söyledi. Aytekin, kardeşinin götürüldüğünden annesinin haberinin olmadığını, üzülmemesi için oğlunun yurt dışına çalışmaya gittiğini söylediklerini söyledi. Aytekin, “Kardeşim için buradayım. 85 gün oldu, bekliyoruz. CHP ve HDP’ye sesleniyorum. Çocuklarımız neden bu şekilde ziyan ediliyor, bunlara neden göz yumuluyor? Anlatılmaz bir duygu, gençlerimizi istiyoruz. Bütün aileler burada bekliyor. Bu gençler ailelerine kavuşturulsun. Annemin, kardeşimin gittiğinden bilgisi yok, yurt dışında çalıştığını biliyor. Annem engellidir. Konuşamıyor, duymuyor. Üzülmesin diye biz kendisine söylemedik” diye konuştu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek evlat nöbetine katılan Necibe Çiftçi, oğlunun kaçıp gelmesini istedi. Çifti şöyle konuştu:

OĞLUM ORADAN KAÇ GEL

“86 yıl da geçse bu çadırda oturacağız, çocuklarımızdan bir haber alana kadar gitmeyeceğiz. Benim çocuğum okul okuyordu, amcası, kendi oğlu ile oğlumu köyden alıp, Şemdinli’ye götürdü. Orada arkadaşları onları kandırıp, dağa kaçırdı. 2017 yılında da köye gelip, 4 çocuk babası diğer oğlumu evinden alıp, elini kolunu bağlayarak, şehit ettiler. Roşat’ın birlikte gittiği amcasısın oğlu kaçarak, Şanlıurfa’da teslim oldu. Benim çocuğumdan 5 yıldır haber yok. Çocuğum gelsin teslim olsun, gelsin evinde annesinin yanında otursun. Bize baksın, benim durumum kötü. Çocuklarıma bakamıyorum. Benim çocuğum gelsin bize yetişsin, annesine, kardeşlerine baksın. Gelsin kendisine bir hayat, yuva kursun, evlensin. Oranın sonu yalandır, orası insanlık yeri değil, kaç gel.”