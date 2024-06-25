SGK'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Adı veya soyadı değişen sigortalılarımız, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden güncelleme yapabilir" denildi.



Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde adını ve soyadını değiştirenler ile evlilik dolayısıyla soyad değişikliği yapan kimselerin SGK'daki kayıtlarını güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

Güncellemenin nasıl yapılacağına dair paylaşımda bulunan SGK izlenmesi gereken adımları şöyle sıraladı...

www.sgk.gov.tr / e-SGK / İşveren / Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bilgirgesi (4-a) / e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi / Sigortalı Soyadı Değişikliği