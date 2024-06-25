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Ad ve soyad değiştirenler dikkat! SGK'dan güncelleme uyarısı geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, ad veya soyad değişikliği yapan kişilerin güncelleme yapmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Star Gazetesi25 Haziran 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Ad ve soyad değiştirenler dikkat! SGK'dan güncelleme uyarısı geldi
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SGK'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Adı veya soyadı değişen sigortalılarımız, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden güncelleme yapabilir" denildi.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde adını ve soyadını değiştirenler ile evlilik dolayısıyla soyad değişikliği yapan kimselerin SGK'daki kayıtlarını güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

Güncellemenin nasıl yapılacağına dair paylaşımda bulunan SGK izlenmesi gereken adımları şöyle sıraladı...

www.sgk.gov.tr / e-SGK / İşveren / Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bilgirgesi (4-a) / e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi / Sigortalı Soyadı Değişikliği

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