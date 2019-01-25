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Adalet Bakan Yardımcısı Seferinoğlu AYM üyeliğine seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nun seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
 
Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. 1991'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl serbest avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.
 
Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
 
Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Seferinoğlu'na tebrik
Bakan Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, AYM üyeliğine seçilen Adalet Bakan Yardımcısı Seferinoğlu'nu yürekten tebrik ettiğini belirtti. 
 
Gül, mesajında, Seferinoğlu ile bakan yardımcılığı görevi süresince çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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