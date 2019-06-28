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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu yıl 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz.'

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz." 

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