Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Dünyanın en prestijli projelerinden birini ülkemize kazandırıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da açılacak yeni havalimanına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünde, dünyanın en prestijli projelerinden birini ülkemize kazandırıyoruz. Ekonomisi, nüfusu ve jeopolitik konumuyla kabuğuna sığmayan Türkiye, bu zafer anıtıyla dünyaya yeni bir pencere açacak." ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından, yeni havalimanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük Türkiye misyonu ve vizyonuyla geleceği inşa etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünde, dünyanın en prestijli projelerinden birini ülkemize kazandırıyoruz. Ekonomisi, nüfusu ve jeopolitik konumuyla kabuğuna sığmayan Türkiye, bu zafer anıtıyla dünyaya yeni bir pencere açacak. İstanbul'un yeni havalimanı ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Bu gurur hepimizin."