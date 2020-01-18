Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te gençlerle buluştu

AA 18.01.2020 13:34 - Güncelleme: 18.01.2020 13:42

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Gül, beraberindeki Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer'in yanı sıra diğer ilgililerle gençlik merkezinde incelemede bulundu.

Burada eğitim alan gençlerle sohbet edip gösterilerini izleyen Gül, değişim programı kapsamında kentte bulunan yabancı öğrencilerle de görüştü.

Bakan Gül, daha sonra Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün formasını hediye ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül'ün Gaziantep'teki temasları kapsamında Süper Lig'in 18. haftasında akşam saatlerinde Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını izleyeceği bildirildi.