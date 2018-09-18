Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'hakim yardımcılığı' açıklaması

VHakim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen Adalet Akademisi'nde hakim adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gül, 'sürekli eğitim' perspektifiyle sürdürdükleri meslek öncesi ve meslek içi eğitim çalışmalarında teori ve uygulama arasında bir köprü vazifesi gören Eğitim Merkezi'nin önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Güncelleme çalışmaları devam eden Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı'ndaki önemli başlıklar arasında eğitim konusunun da yer alacağını bildiren Gül, yargı teşkilatının insan kaynaklarını geliştirmeye kararlı olduklarını, yargı mensubu ve adalet personelinin sayısal artışı yanında nitelik olarak güçlendirilmesini de önemsediklerini vurguladı.

Hakim ve savcı adaylığıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen Gül, bu konuda yeni bir reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerine işaret etti. Gül, şöyle devam etti:

"Hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz. Böylece yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçlıyoruz."

Gül, hukuk devleti çizgisinden ve hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden kararlar verilmesi gerektiğini vurguladı.

(Sputnik)