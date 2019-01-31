Adalet Bakanı Abdullah Gül: Kaşıçı cinayetinin failleri ortaya çıkana kadar mücadelemiz sürecek

Adalet Bakanı Abdullah Gül’ün TRT haber ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Ortada bir gerçek var. Halen cesedin nerede olduğu belli değil. Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri açıkça ortaya çıkana kadar Türkiye mücadelesini sürdürecektir.

Bu konu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Uluslararası soruşturmalarla bu konun aydınlatılmasının takipçisi olacağız.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Yargının çabuklaşması davanın çabuklaşması değil. Davanın adil ve makul bir sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz. Davaların ortalama 150 günde bitirilmesi hedefleniyor.

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