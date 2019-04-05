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Bakan Gül: Son sözü YSK söyleyecek

İtiraz süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, 'Süreç devam ediyor. Son sözü YSK söyleyecek.' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, itiraz süreci ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Gül, 'Haklı olan kazanacaktır, tescili YSK yapacaktır' dedi.  

Bakan Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her seçimde olduğu gibi normal usullerle işlemektedir. İlk defa oluşan bir itiraz mekanizması yok. Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. Hepimiz bekleyip, itirazlarımızı yapıp, milletimizin tercihinin tescil olması lazım. Tüm siyasi partiler bu sürece, demokrasiye saygılı bir şekilde beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa tebrik edilecektir. Son sözü YSK söyleyecektir" 

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