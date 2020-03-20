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Güncel

Ceza infaz indirimiyle ilgili Adalet Bakanı Gül'den açıklama: Konu Meclis'in takdirinde

Adalet Bakanı Gül, 'Mahkumlar için bütün tedbirler alındı. Cezaevlerinde pozitif vaka yok. Teknik çalışmalar yapıldı, konu Meclis'in takdirinde' dedi.

20 Mart 2020 Cuma 15:12 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:27
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Adalet Bakanı Gül'ün açıklamasından bazı satırbaşları:

"(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"

"(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir."

"Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor."

"(2. yargı paketi) Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır."

"(2. yargı paketi) Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu."

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