Adalet Bakanı Gül: Bu adli yıla reform adımlarıyla başlıyoruz

DHA 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:50

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz.