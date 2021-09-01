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Adalet Bakanı Gül: Bu adli yıla reform adımlarıyla başlıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:50
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz.

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