Adalet Bakanı Gül: FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam edecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik operasyonların devamı gelecek' dedi.
- AA
Adalet Bakanı Gül FETÖ'nün inkar stratejisine ilişkin soruya "Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar." dedi.
Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı
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