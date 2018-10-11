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Adalet Bakanı Gül: Güven veren bir adalet sistemi için yeni belgemizi oluşturacağız

Adalet Bakanı Gül, 'Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için toplumun tüm kesimlerinin katkılarını alarak yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizi oluşturacağız.' ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığınca Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.
 
Ankara Hakimevi'nde basına kapalı yapılan çalıştayın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
 
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.
 
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeniden düzenleneceğini belirten Gül, "Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için toplumun tüm kesimlerinin katkılarını alarak yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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