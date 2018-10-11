Adalet Bakanı Gül: Güven veren bir adalet sistemi için yeni belgemizi oluşturacağız Adalet Bakanı Gül, 'Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için toplumun tüm kesimlerinin katkılarını alarak yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizi oluşturacağız.' ifadelerini kullandı.