Adalet Bakanı Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."