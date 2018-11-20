Adalet Bakanı Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir" dedi.
Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."
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