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Adalet Bakanı Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(AİHM'nin Demirtaş kararlı) Yargılama devam ediyor. Türk yargısı konuyu değerlendirecektir" dedi.  
 
Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."       

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