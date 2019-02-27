Adalet Bakanı Gül: İstismara uğrayanların yanında olacak projelerimiz var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu"nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Gül, şunları söyledi:

"Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile çok önemli mesafeler katettik. Mağdur odaklı hukuk ve adalet anlayışı çerçevesinde özellikle istismara uğramış, şiddete uğramış kesimlerin yanında olmak adına projelerimiz var."

Bu konudaki davalarda sürecin takipçisi olmak adına Adalet Bakanlığı'nın çok etkin olacağını belirten Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda mağdurların haklarını çok yakından takip edilecek ve farkındalık oluşturucu projelerimizi tamamlayacağız. Bu konuda çalışmalarımız genel itibarıyla tamamlandı. Örselemeden ve yargının sonuna kadar takipçisi olacağımız mağdurunun yanında, şiddete uğramış, istimara uğramış kişi yalnız hissetmeyecek. Yanında, sürecin her anında her boyutuyla takipçisi olacak bir düzenlemeyi hazırladık."

Gül, konuyla ilgili yakın zamanda ayrıntılı paylaşımda bulunacaklarını kaydetti.