Bakan Gül'den Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gündemi dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları:

"Annenin feryadı en güçlü feryattır, önünde kimse duramaz. Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için her türlü desteği yapacağız

(Kadına şiddet olayları) Özellikle Emine Bulut'u ve hayatını kaybeden diğer kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti büyük bir tepkiyle, şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Dünyanın esasen ortak sorunu kadına yönelik şiddettir. Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu konuda her konuda koordinasyon da yapılmaktadır. Savcılarımız, mülki amirimiz her türlü başvuruyu değerlendirmekte.

Bu konuda 2019'da verilen toplam tedbir kararı 375 bin 425. Yıl sonuna kadar bu rakamlar daha değişebilir. Ve tüm dünyada bu mücadelede gerçekten bakıldığında bir ortak sorun olduğunu görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu tür hadiseleri görmeyelim.

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