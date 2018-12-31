Adalet Bakanı Gül, Pakistan Adalet Bakanı'yla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dost ve kardeş Pakistan ile adli iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceği konusunda görüş birliğine varıldı.