Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadele kararlılığımız İsrail'i rahatsız etmiş. Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül 'Terörle mücadele kararlılığımız İsrail'i rahatsız etmiş. Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş." dedi.
 
"Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz." diyen Adalet Bakanı Gül, "Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA