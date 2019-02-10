Adalet Bakanı Gül: Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz.'