Adalet Bakanı Gül'den 'Öğrenci Andı' açıklaması: Danıştay, idarenin yerine geçerek karar veremez

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü yetkisi olmamasına rağmen iptal etmişti. Danıştay'ın bu kararına hükümetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın bu kararına ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.

Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar.

Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır.