Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanı Gül'den 'Öğrenci Andı' açıklaması: Danıştay, idarenin yerine geçerek karar veremez

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilişkin, 'Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü yetkisi olmamasına rağmen iptal etmişti. Danıştay'ın bu kararına hükümetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
 
 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay'ın bu kararına ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
 
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.
 
Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar.
 
Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA