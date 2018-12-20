Bakan Gül: Elebaşı Gülen'in iadesi konusunda olumlu bir gelişme bekliyoruz
TERÖRİST ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ
Bakan Gül: Elebaşı Gülen'in iadesi konusunda olumlu bir gelişme bekliyoruz. ABD'nin bilgi talepleri oluyor. Önemli gelişmeler yaşanıyor.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Adalet Bakanı Gül: Kaşıkçı cinayeti Türkiye'nin titizliği olmasaydı üstü örtülecekti. Resmi değil ama suikast timinin iade edilmeyeceği belirtildi.
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