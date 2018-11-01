Bakan Gül: Suudi yetkililer soruşturmaya destek vermeli

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kaşıkçı cinayeti soruşturması ile ilgili, ''Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir.'' dedi.

Bakan Gül, Kaşıkçı cinayetini soruşturan savcının Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin sorulması üzerine de ''Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye'dir. Türkiye'nin soruları cevaplanmadan, başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.