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Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.'

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Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz." 

"Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır"

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." 

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