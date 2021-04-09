Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül vefat etti

Adalet Bakanı Abdülhamit'in Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat haberini Bakan Koca, Twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
Bakan Gül'ün annesinin vefatının ardından siyasiler de taziye mesajları yayınladı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Adalet Bakanımız, değerli yol arkadaşım Abdülhamit Gül ve ailesinin acısını paylaşıyor, kıymetli anneleri Saliha Hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
Adalet Bakanımız sevgili Abdülhamit Gül beyin muhterem validesinin vefatını derin bir teesürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederdide ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakan Gül'ün acısını şu sözlerle paylaştı:
Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.