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  • Adalet Bakanı Tunç, 968 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı
Güncel

Adalet Bakanı Tunç, 968 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.

IHA8 Ağustos 2024 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, 968 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) müstemir yetki çalışmaları kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesinin yapıldığını iletti.

Bakan Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

  • Adalet Bakanı
  • Yılmaz Tunç
  • mahkem

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