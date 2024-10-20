Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"1 yıllık araştırmamız sonucu 47 kişiden 22'si tutuklandı. Teknik takiplerle delil toplama süreci devam ediyor."



"Türkiye Cumhuriyeti devleti bebeklerin ölümüne müsaade etmez"



"Süreçte teknik takipler yapılıyor, deliller toplanıyor"

"Temennimiz bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve yargı sürecinde de varsa sorumluların hesap vermesi. Bu konudaki kararlılığımızdan kesinlikle zerre kadar taviz vermeyiz"

"Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verileri ihlal edenler cezalandırılmasın mı diyeceğiz? Kim buna itiraz edebilir?"