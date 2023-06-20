İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,57
  • EURO
    25,771
  • ALTIN
    1479.34
  • BIST100
    5280
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanı Tunç: Son 21 yılda önemli reformlara imza attık
Güncel

Adalet Bakanı Tunç: Son 21 yılda önemli reformlara imza attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reformcu anlayışla hareket ettiklerini, son 21 yılda önemli reformlara imza attıklarını belirtti.

AA20 Haziran 2023 Salı 14:51 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: Son 21 yılda önemli reformlara imza attık
ABONE OL

Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Cezayir Yüksek Yargı Okulu Genel Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Kabulde konuşan Bakan Tunç, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cezayir ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının giderek güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan ticari ilişkileri artırmanın gayreti içerisindeyken diğer yandan da adli işbirliği noktasında Cezayir'le önemli çalışmalarının olduğunu ifade eden Tunç, Cezayir Yüksek Yargı Okulu ile Adalet Akademisi arasında görüşmeler yapıldığını aktardı.

İki ülke arasındaki adli işbirliğinin önemli olduğuna işaret eden Bakan Tunç, Türkiye'de insan hakları alanında son yıllarda hayata geçirilen reformları anlattı.

Yılmaz Tunç, adli kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, teknolojik imkanların yargının hizmetine sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda gerek anayasal gerek mevzuat açısından çok önemli reformlara imza attık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep reformcu bir anlayışla yaklaştık. İnsan haklarının önündeki engelleri birer birer kaldırdık, hukuk devleti ilkesini tahkim etmek için çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik."

Djadi ise Bakan Tunç'a teşekkür ederek, bilgi paylaşımının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.