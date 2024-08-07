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  • Adalet Bakanı Tunç: 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık
Güncel

Adalet Bakanı Tunç: 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık' dedi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık
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Adalet Bakanı Tunç bugün yaptığı açıklamada, "Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık" bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaştırma ile uyuşmazlıkları hızlı, dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz."

  • Adalet Bakanı
  • uzlaşma
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