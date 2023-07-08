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Adalet Bakanı Tunç'tan, Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeye ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmeyeceğini belirtti.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeye ilişkin paylaşım
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından komisyonda kabul edilen kanun teklifinin denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir."

Bakan Tunç, ayrıca teklife göre 31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülüklerinin kalkacağını, bu kişilerin ancak suç işlerse doğrudan cezaevine alınacağını, Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini ifade etti.

  • Yılmaz Tunç
  • Kovid-19 izni
  • hükümlü

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