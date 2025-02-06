İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8813
  • EURO
    37,2842
  • ALTIN
    3295.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te konuşuyor.
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te konuşuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te konuşuyor.

6 Şubat 2025 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.