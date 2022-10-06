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Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Bakan Bozdağ'ın talimatı üzerine Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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