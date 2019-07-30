Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrencisi alacak. İdare memuru öğrencisi nedir? İdare memuru öğrencisi alım şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrencisi başvuruları 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül tarihinin mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrencisi alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ADALET BAKANLIĞI İDARE MEMURLUĞU ÖĞRENCİSİ ALACAK!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak.

İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ NEDİR?

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencileri "idare memuru" olarak atanacak.

Başarısız olan öğrenci adaylarının ise eğitim merkezi ile ilişiği kesilecek. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödeyecek.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlü olacak.

KPSSP3 PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 ALMA ZORUNLULUĞU

Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi çağrılacak.

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür, genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından sorular ile Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden sorular yöneltilecek.

Mülakatta ise adayların davranışı ve genel fiziki durumu ile bir konuyu kavrama ile ifade yeteneği üzerinden değerlendirme yapılacak.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden 15 gün içerisinde "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.