Adalet Bakanlığı İKM CTE mülakat sonuçları açıklandı mı? 2018 İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları araştırılıyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı mülakat sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. CTE, 6681 İKM alımı mülakat sonuçları bekleniyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Türkiye genelinde toplam 6 bin 681 kişinin infaz koruma memuru olarak istihdam edileceği Adalet Bakanlığı'nda, sözlü sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'nın açtığı ilana başvuran birçok vatandaş, geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Gardiyanlıkla ilgili mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği gibi konulardan İKM sözlü mülakatına giren adaylar, sonuç açıklaması için Adalet Bakanlığı'nın duyuru sayfasına kilitlendi. Adalet Bakanlığı'nın İKM sözlü 2018 mülakat sonuçları ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte CTE İKM mülakat sonuçları sorgula Adalet Bakanlığı son dakika İKM CTE memur alımı sonuçları sorgulama sayfası!

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılacak personel alımlarının çok sayıda kadroda olması bekleniyor. İcra Katipliği, Zabıt Katipliği, Mübaşir, İKM ve diğer kadrolardan yapılacak bu alımlar öncesi adaylar ile birlikte alımların hangi koşullar altında olması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü için 2018 yılının ilk personel alımı planlamasında 7 bin 467 kontenjan verilmişti. İKM alımı için de 6 bin 681 kadro ayrıldı. Adalet Komisyonlarında mülakatları yapılan CTE infaz ve koruma memuru İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.66 bin 810 aday İKM alımı sözlü sınav sonuçlarını bekliyor!İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı ve CTE ye 15 bin personel alımı için duyuru sürecine girilecek. KPSS önlisans sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Adalet ve CTE 15 bin personel alımı ilanı da yayımlanacaktır.Bakan Abdülhamit Gül’ün açıklamasına göre ilanların yayımlanması gerekmekteydi. Fakat 1 aydan fazla süre geçtiği ve KPSS ortaöğretim ile önlisans sürecinin tamamlanmasına kaldığı için Aralık sonu gibi alımlara dair duyuru ve ilanlar yayımlanacaktır.

Adalet Bakanlığı'na personel alımları için yapılan açıklamalar kurumun en yetkili ismi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından gelmişti.



Abdülhamit Gül katılmış olduğu bir televizyon programı kapsamında yapmış olduğu konuşmasında çok sayıda kadroda personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti.



ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde TRT programında yapmış olduğu konuşmasında personel alımlarının detayları paylaşılmıştı. Yapılan açıklamalara göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakim savcı alımlarının yanı sıra binlerce adayın beklediği Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair bilgiler verdi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alımlarına dair açıklamalarında, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.



Adalet Bakanlığı için yapılması beklenen 15 bin personel alımı için merak edilen ilk konu kadro dağılımları nasıl olmalı yönünde.



Bakanlık tarafından bir önceki alımlarda Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi , 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kadroların dışında ayrıca merkez teşkilatına 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılmıştı.





İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.



Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.

BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK



Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

10 Eylül'den beri CTE mülakatları devam ediyordu! Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 10 Eylül 2018 ve devam eden günlerde yapılacağı kılavuzda yer almıştı. 1 aydan fazla süre oldu ve mülakatlarla ilgili sonuçların açıklanma sürecine girildiğini düşünmekteyiz.

CTE İnfaz ve Koruma Memurları alımı kapsamında sözlü sınav sonucu nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI



Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanları için adaylardan talep edilen başvuru koşulları konusunda da bazı adaylar taleplerini dile getirmişlerdi. Bu şartlarda ilki yaş şartı konusunda olmuştu. Çoğu aday yaş şartının kaldırılmasını ve alımların merkezi atamalarda olduğu gibi yaş şartı olmadan yapılmasını talep etmişti. Adayların esnetilmesini istediği diğer bir koşul ise KPSS puanı kapsamında oldu. Bu şartta Adalet Bakanlığı adaylardan en az 70 KPSS puanına sahip olmalarını isterken adaylar bu şartın daha da düşürülmesini dile getirmişlerdi.