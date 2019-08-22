28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7638
  • 6,4002
  • 277.213
  • 95403.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı

Adalet Bakanlığından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın paylaşımında, "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir." ifadeleri kullanılarak, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yangına neden olanların alacakları cezalara yer verildi.

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yine gizemli bir hayırsever... Marketteki borç defterini sildi

Yine gizemli bir hayırsever... Marketteki borç defterini sildi

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

İdlib'deki Mehmetçiğe takviye kuvvet

İdlib'deki Mehmetçiğe takviye kuvvet

İYİ Parti'den istifa ettiler: MHP'den ayrıldığım için pişmanım

İYİ Parti'den istifa ettiler: MHP'den ayrıldığım için pişmanım

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Pes dedirten olay! Göçmenleri kaçıran bakın kim çıktı

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı

Bu makasın yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın kaç yıllık...

Bu makasın yaşını tahmin edemezsiniz! Bakın kaç yıllık...

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA