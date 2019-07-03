Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika son başvuru tarihi son gün ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı hangi kadrolara alım yapılacak?

‘Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi son gün ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?’ sorularına Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Bakanlık kurumlarına, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak. Adalet Bakanlığı başvuru formuna haberimizin içinde yer alan İŞKUR formu üzerinden ulaşılabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.

Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

BAŞVURU FORMU İŞKUR’DA YAYINLANDI

Adaylar başvuru formuna haberimiz içerisinde bulunan İŞKUR linki üzerinden ulaşabilirler. Form ilanın son sayfasında yer almaktadır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle:

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

SÖZLÜ SINAVLA 171 PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımında bulunacak.

İlama göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında yer alan ve tüm kadrolar için ortak olan başvuru şartları şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bu koşullar tüm kadrolar için geçeli olup ilan metinlerinde yer alacak her aday tarafından sağlanması gereken koşullardır

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında KPSS şartı da ortak oluyor. Bunun için lise, önlisans ve lisans mezunu adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 almış olmaları isteniyor.