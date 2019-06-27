Adalet Bakanlığı son dakik personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 2019 YILI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru şartları için yapılan açıklamalar arasında, İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuru şartlarından birisi, adayların 2018 KPSS'den taban puanı 70 olması gerektiği vurgulanırken, aynı zamanda adayların en az önlisans mezunu olmaları gerektiği belirtilmiştir. Mübaşir memur alımı için aranan şartlar arasında ise adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu olmaları ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği belirtilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN TARİHİ NE ZAMAN?

Söz konusu Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları, son yapılan resmi açıklamalara göre, ve 2018 yılında yapılan alım tarihleri göz önünde bulundurulduğunda 2019 Ağustos sonu Eylül başında olacağı tahmin ediliyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 4 bin 321 personel alımı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 760 memur alımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın onaylaması ile açıktan atama yapılma izin veren kararnamesinin imzalanması yine bu tarihlere denk geliyor.

Bu kapsamda bu alımlarda yer alacak kadrolardan olan Mübaşir ve İKM şartları şu şekilde;

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında yer alan ve tüm kadrolar için ortak olan başvuru şartları şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bu koşullar tüm kadrolar için geçeli olup ilan metinlerinde yer alacak her aday tarafından sağlanması gereken koşullardır

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında KPSS şartı da ortak oluyor. Bunun için lise, önlisans ve lisans mezunu adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 almış olmaları isteniyor.

ADALET BAKANLIĞI 2019 MÜBAŞİR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Mübaşir alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;

1-) 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018 yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak

2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

İnfaz Koruma Memuru alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;

1-) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların sağlamaları gereken öğrenin şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2-) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3-) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

4-) Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları isteniyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR?

İnfaz koruma memurları hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İKM, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden Adalet Bakanlığı CTE tarafından atanan meslek elemanlarıdır

Toplum içerisinde herhangi bir sebepten ötürü uyum sağlayamamış aynı zamanda insanlara veya herhangi bir şeye zarar veren kişilerin işlemiş oldukları suça karşılık adalet sistemimizin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezasının, infazının gerçekleştiği ceza evlerinde görev yapmakta olan memurlara İnfaz Koruma memuru veya halk arasında sıkça duyduğumuz gardiyan denilmektedir. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan İnfaz Koruma Memurları, emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara ve zorunluluklara da sahip bulunmaktalar. İnfaz koruma memurları üniforma ile görev yapmaktalar. Ayrıca İnfaz koruma memuru İKM, zor kullanma yetkisine de sahiptirler. Bu kapsamda diğer GİH sınıfı memurlarından daha farklılık gösterirler.

Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler. İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.

MÜBAŞİRLER NE İŞ YAPAR?

Mübaşirler Adliyeler haricinde hiçbir kurumda çalışmazlar. Ne adalet Bakanlığı merkez teşkilatında nede cezaevlerinde sadece adliyelerde çalışırlar. Hatta adliyelerde de sadece Mahkemelerde görevlendirilirler.

Mübaşir duruşma zamanlarında duruşma salonunda görevli olur, duruşmaya çıkacak dosyaları hazırlayarak saatine göre sıralar ve sırası gelen dosyaların taraflarını çağırarak duruşma salonuna davet eder. Duruşma esnasında duruşma düzenini sağlar, tarafları duruşma konusunda gerek görürse bilgilendirir. Tarafların vereceği dilekçe vs. delilleri taraflardan alarak Hakime, hakimin taraflara vereceği belge ve evrakları da hakimden alarak taraflara verir.

Duruşma dışındaki görevlerine gelince,

1-Duruşma dışındaki en önemli görevi bir sonraki duruşma dosyalarını sıraya koyarak hakimin incelemesi için eksiksiz olarak hazır etmek,

2-Posta verilecek evrak ve dosyaların postaya vermek, Adliye içi ile ilgili yazışmaları ve yine adliye içinde başka mahkemelerce istenilen dosyaları zimmet defteri tabir edilen deftere kaydederek gitmesi gereken birimlere götürerek imza karşılığı teslim etmek,

3-Hakim ve Zabıt katibi ile birlikte keşiflere giderek zabıt katibi ve hakime yardımcı olmak,

4-Zabıt katipleri tarafından yazılan evrakların hakim tarafın görülüp, imzalanıp getirilmesi gibi görevlerde mübaşirin görev alanına girmektedir.

Adliyelerin çoğu yükünü Zabıt Katibi ile birlikte taşıyan bu özverili meslek grubu mübaşirlerin genel olarak yaptığı işler evrakların dağıtımı, getirip götürülmesi gibi görünse de çok sorumluluk gerektirecek işlerdir. Herhangi bir evrakın veya dosyanın kaybedilmesi, duruşma dosyalarının hakime eksik verilmesi nedeniyle hakimin o dosyaya hazırlanamaması gibi durumlara vesile olacağından Mübaşirlik görevinin ne denli önemli ve sorumluluk gerektirici bir görev olduğu anlaşılmaktadır.