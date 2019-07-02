Adalet Bakanlığı son dakika 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi son gün ne zaman?
Adalet Bakanlı 12 bin 713 personel alımı ile ilgili araştırmalar adaylar tarafından devam ediyor. Bakanlık tarafından belirtilen tarihe kadar 17 unvan ve kadroda personel alımı yapılacak. Personel adayları, ‘Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru tarihi son gün ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları sorgulama ekranı nedir?’ sorularına yanıt arıyor. Alım yapılacak branşlar zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak. Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir. İşte haberimizin ayrıntıları…
‘Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru tarihi son gün ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları sorgulama ekranı nedir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılında 12 bin 713 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından son dakika haberleri trend olmaya devam ediyor. Alım yapılacak branşlar zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak. Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı kadrolarına başvurular 16 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek. İşte haberimizin detayları…
ADALET BAKANLIĞI 2019 YILI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru şartları için yapılan açıklamalar arasında, İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuru şartlarından birisi, adayların 2018 KPSS'den taban puanı 70 olması gerektiği vurgulanırken, aynı zamanda adayların en az önlisans mezunu olmaları gerektiği belirtilmiştir. Mübaşir memur alımı için aranan şartlar arasında ise adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu olmaları ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği belirtilmiştir. Adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Bu kapsamda bu alımlarda yer alacak kadrolardan olan Mübaşir ve İKM şartları şu şekilde;
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adalet Bakanlığı personel alım ilanında yer alan ve tüm kadrolar için ortak olan başvuru şartları şu şekilde;
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Bu koşullar tüm kadrolar için geçeli olup ilan metinlerinde yer alacak her aday tarafından sağlanması gereken koşullardır
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI
Adalet Bakanlığı personel alım ilanında KPSS şartı da ortak oluyor. Bunun için lise, önlisans ve lisans mezunu adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 almış olmaları isteniyor.
ADALET BAKANLIĞI 2019 MÜBAŞİR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Mübaşir alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;
1-) 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018 yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak
2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
İnfaz Koruma Memuru alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;
1-) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların sağlamaları gereken öğrenin şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2-) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3-) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.
4-) Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları isteniyor.
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