Adalet Bakanlığı Sözcüsü: Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: 'Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır.'
- AA
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."
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