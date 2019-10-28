Son dakika... Adalet Bakanlığı, elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talepli iade dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti
Adalet Bakanlığı, terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
- AA
Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.
Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.
İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığına iletildi.
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