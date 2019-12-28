Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara yeni kolaylık

28.12.2019 04:02 - Güncelleme: 28.12.2019 04:02

Adalet Bakanlığı avukatlara sunulan hizmetlerin çeşitliliğini arttırmak ve avukatların yargılama işlemlerini daha rahat takip edebilmelerini sağlamak amacıyla UYAP üzerinden sunduğu Avukat Portal uygulamasına yeni hizmetler ekledi. Bakanlık, UYAP’ta son yaptığı güncellemelerle birlikte avukatların işlerine yönelik önemli kolaylıklar hayata geçirdi.

18 ÖNEMLİ ÖZELLİK

Avukat Portal’da yapılan düzenleme ile avukatlar idari para ve trafik cezalarına itiraz taleplerini sulh ceza mahkemelerine Avukat Portal üzerinden yapılabilecek. Ayrıca Avukat Portal üzerinden BAM Hukuk ve Ceza Dosyalarına vekâletname gönderilebilecek. Yine portala eklenen yeni hizmet ile avukatlar kredi kartı ile yapılan ödemelerini sistem üzerinden taksitlendirebilecek. Adalet Bakanlığı tarafından avukatların online yargı hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için portala 18 önemli özellik eklendi.

Adalet Bakanlığı avukatlar için daha önce de CELSE uygulamasını hayata geçirmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla kısa sürede hazırlanan CELSE (Mobil Avukat Bilgi Sistemi) 5 Nisan 2018 tarihinde yine Bakan Gül tarafından avukatların hizmetine sunuldu. CELSE uygulaması ile avukatlar vekil oldukları; icra ve dava dosyalarını listeleme, sorgulama, taraf ve vekil bilgileri ile dosya kapak bilgilerini görebiliyor. Yine avukatlar duruşmaları listeleme ve anlık duruşma bilgileri ile tüm adliyelerdeki duruşmaları anlık olarak CELSE ile takip edebiliyor.