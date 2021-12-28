Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Trabzon'da törenle açıldı

AA 28 Aralık 2021 Salı 16:27 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:27

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 ceza infaz kurumunda hayata geçirilen Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında kurulan merkezin açılış törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan çevrim içi katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen adalet mesleki eğitim merkezinin kentin üretimine ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Merkezde yaklaşık 225 kursiyerin eğitim alacağını belirten Ustaoğlu, "Kurumumuz inşallah önemli bir hizmeti yerine getirecek. Başta saygıdeğer bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adalet Mesleki Eğitim Merkezimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törene, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Yıldız, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Abdullah Mihnet katıldı.