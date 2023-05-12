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Adalet Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Mersin'de aralarında Adalet Partisi (AP) İl Başkanı İsmail Demirbaş ile bazı ilçe başkanlarının da bulunduğu bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Adalet Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler
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İl başkanlığında düzenlenen törende partilerine katılanlara rozet takan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "AP Mersin İl Başkanı İsmail Demirtaş, Tarsus İlçe Başkanı Doğan Gökhan, Akdeniz İlçe Başkanı Gökhan Bener, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Taşkaya kardeşlerimizin il ve ilçe teşkilatları ve üyeleriyle birlikte AK Parti ailesine katılımını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşa edeceğiz. 21 yıldır hayalimizin ötesinde birçok esere, hizmete imza atan AK Parti, kararlıkla yoluna devam edecek. Yüzyılın seçiminin arifesindeyiz. Biz, aziz milletimizin iradesine ve ferasetine güveniyoruz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yine yeniden Türkiye'nin başkanını seçeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Partisinden istife ederek AK Parti'ye katılan İsmail Demirtaş ise, neden AK Parti'ye katıldıklarını şöyle açıkladı:

"Çünkü hiçbir şekilde proje, vizyon, politika üretemeyen, milletin meseleleriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir ittifak, yalan, iftira ne isterseniz mevcut ve son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra Millet İttifakı'na hiçbir güvenimiz kalmadı. Seçim sürecine girdikten sonra güven, istikrar, kalkınma, adalet, lider deyince

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan akla geliyor. Ülkemiz ve milletimiz için bugün AK Parti çatısı altında buluşuyoruz. Bizler geleceğimizin teminatı, istikrar ve güvenin devamı için buradayız."

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