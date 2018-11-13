Adalet yoksa devlet yoktur
Adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine mesaj gönderen Başkan Erdoğan “Devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimlere, savcılara, ihtiyacımız var” dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleştirilen adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura töreninde konuşmalar öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Mesajında, meslek öncesi eğitim süreçlerini tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleriyle cumhuriyet savcılarına görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, yeni hakim ve savcıların Türkiye’ye ve millete hayırlı hizmetler vermesini temenni etti. “Adalet mülkün temelidir” sözünün sıradan bir slogan olmadığını ifade eden Erdoğan “Eğer adalet yoksa devlet yoktur, devlet yoksa milletin istiklali ve istikbali yoktur. Özgürlüğü olmayan bir halkın yok olup gitmesi mukadderdir. Sizler işte böylesine hayati bir görevi ifa etmek üzere yola çıkıyorsunuz” dedi.
HİZBE İZİN VERMEYİN
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda adalet teşkilatı üzerinden istiklaline ve istikbaline yönelik çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Milli iradenin dirayeti siyasi iradenin kararlılığı ve adalet teşkilatımızın güçlü duruşu sayesinde bu tehditlerin üstesinden gelmeyi başardık. Yaşadığımız acı hadiseler bize diğer kurumlarımız gibi yargının içinde de kesinlikle kamplaşmalara, hizipleşmelere, bilhassa da yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Bizim herhangi bir grubun veya ekibin değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimlere, savcılara, adliye personellerimize ihtiyacımız vardır.
Yeni yargı mensuplarına Hacib ve Mevlana’lı mesaj
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura töreninde, dün yeni göreve başlayacak 403 hakim ve savcıyı tebrik ederek başarılar diledi. Tören vesilesiyle hakim ve savcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay, “Sizlerle birlikte hakim ve savcı sayısı 20 bine yaklaşan adalet teşkilatımız, daha etkin ve hızlı işleyerek milletimizin vicdanını rahatlatan kararlara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu.
SAVCI ELBİSESİ GİYMİŞ HAİNLER
Yusuf Has Hacib’in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserinde günümüze “İster oğlum ister yakınım veya hısımım olsun, ister yolcu, geçici, ister misafir olsun, kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir, hüküm verirken de hiçbiri beni farklı görmez” sözleriyle seslendiğini aktaran ve Mevlana’nın hakimleri “Düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları kesen bir makas” olarak tarif ettiğine vurgu yapan Oktay “17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü, hepimize yargının bağımsız ve tarafsız olmasının, adaletin tesisi açısından ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara ‘hakim ve savcı’ demek de doğru değil. Bunlar da hakim ve savcı elbisesi giymiş içimize sızmış hainlerden başka bir şey değiller. Kararlarını, akıl ve vicdan yerine ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar ve bağımsız olmak yerine FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden talimat alanların ne adalet teşkilatımızda ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
Gül: Mesleki tecrübe katacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de kura töreninde bir konuşma yaptı. Sözlerine önceki gün vefat eden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli’ye Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Gül, şöyle konuştu: Kura çekecek adaylar avukatlık mesleğinden geliyor. Bu mesleki tecrübenin yargı teşkilatımıza, adalet hizmetlerine, hakimlik ve savcılık mesleğine güç katacağına inanıyorum. Avukatlar, toplumun ve bireyin haklarını koruyan, adalet tasavvurunu yaşatan önemli bir kamusal figürdür, hakim ve savcıyla birlikte muhakeme faaliyetinin vazgeçilmez bir unsuru, adalet hizmetlerinin önemli bir paydaşıdır. Avukatlar yargı sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yargının insan kaynağının geliştirilmesine de hatırı sayılır bir katkı sunmaktadır. Avukatlık mesleğinden de önemli sayılarda hakim ve Cumhuriyet savcısı alımı yaptık. Birazdan gerçekleştireceğimiz kura töreniyle de ilk görev yerleri belirlenecek 403 adayımız da avukatlık geçmişinden geliyor.
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