Adalet yoksa devlet yoktur

Yeni yargı mensuplarına Hacib ve Mevlana’lı mesaj

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura töreninde, dün yeni göreve başlayacak 403 hakim ve savcıyı tebrik ederek başarılar diledi. Tören vesilesiyle hakim ve savcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay, “Sizlerle birlikte hakim ve savcı sayısı 20 bine yaklaşan adalet teşkilatımız, daha etkin ve hızlı işleyerek milletimizin vicdanını rahatlatan kararlara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu.

SAVCI ELBİSESİ GİYMİŞ HAİNLER

Yusuf Has Hacib’in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserinde günümüze “İster oğlum ister yakınım veya hısımım olsun, ister yolcu, geçici, ister misafir olsun, kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir, hüküm verirken de hiçbiri beni farklı görmez” sözleriyle seslendiğini aktaran ve Mevlana’nın hakimleri “Düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları kesen bir makas” olarak tarif ettiğine vurgu yapan Oktay “17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü, hepimize yargının bağımsız ve tarafsız olmasının, adaletin tesisi açısından ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara ‘hakim ve savcı’ demek de doğru değil. Bunlar da hakim ve savcı elbisesi giymiş içimize sızmış hainlerden başka bir şey değiller. Kararlarını, akıl ve vicdan yerine ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar ve bağımsız olmak yerine FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden talimat alanların ne adalet teşkilatımızda ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.