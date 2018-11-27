Adalete erişimde engelleri kaldırmak temel politikamız
Kadına yönelik şiddetle mücadele için 3 bakanlık bir araya geldi. Amaç ortak akıl oluşturarak soruna kalıcı çözüm sağlamak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Ankara’da bir araya geldi.
Kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı
Bakan Soylu, kadına ve aileye yönelik şiddetin sadece Türkiye ile ilgili bir sorun olmadığını vurgulayarak, “Bu meseleye daha global bakmak ve ortak aklı meselenin her noktasında harekete geçirmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kat edilen yolun altını çizen Soylu, “Türkiye’de geçen yılın ilk 11 ayı ile bu yılın ilk 11 ayı mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde yüzde 22 azalış görülüyor. 2017’de toplam 353 kadın cinayeti yaşandı, bu yıl ise 20 Kasım itibarıyla sayı 238’dir” bilgisini verdi.
Suça iten unsurlar araştırılmalı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ise aile içindeki bireylere karşı yöneltilen şiddet nedeniyle kişilerin fiziksel, ruhsal, ekonomik yönden büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirterek, “Şiddet mağduru kadınların adalete erişiminde tüm engelleri ortadan kaldırmak ve iyileştirmeler yapmak temel politikamızdır. Kişileri suç işlemeye iten psikolojik, ekonomik ve toplumsal nedenlerin üzerine gitmeden, yani kişileri şiddete yönelten unsurları tespit ederek bunlarla mücadele etmeden, sadece tedbir kararlarıyla ve cezaların artırılmasıyla bu suçların tam anlamıyla önüne geçebilmemiz mümkün değil. Bu noktada Bakanlıklarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.
Şiddete acil müdahale
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadının insan hak ve özgürlüklerini, onurunu, şerefini hiçe sayan, kadına, aileye ve çocuklara yönelik uygulanan şiddeti nefretle kınamak için toplandıklarını söyledi. KADES olarak bilinen Kadın Acil Destek Sistemi mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Selçuk, akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi olan kadınları anında kolluk kuvvetine haber verebildiğini dile getirdi. Bakan Selçuk, “Veri entegrasyonuna ilişkin Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz koordineli çalışmayla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden veri sistemi entegrasyonu tamamlandı. Sistem Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin (ŞÖNİM) kullanımına açıldı. Artık mahkemelerimizce verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararları, posta süreci beklenmeksizin anında ŞÖNİM’lerin veri ekranına düşmekte” dedi.
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