Adalete erişimde engelleri kaldırmak temel politikamız 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Ankara’da bir araya geldi.

Kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı

Bakan Soylu, kadına ve aileye yönelik şiddetin sadece Türkiye ile ilgili bir sorun olmadığını vurgulayarak, “Bu meseleye daha global bakmak ve ortak aklı meselenin her noktasında harekete geçirmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kat edilen yolun altını çizen Soylu, “Türkiye’de geçen yılın ilk 11 ayı ile bu yılın ilk 11 ayı mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde yüzde 22 azalış görülüyor. 2017’de toplam 353 kadın cinayeti yaşandı, bu yıl ise 20 Kasım itibarıyla sayı 238’dir” bilgisini verdi.

Suça iten unsurlar araştırılmalı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ise aile içindeki bireylere karşı yöneltilen şiddet nedeniyle kişilerin fiziksel, ruhsal, ekonomik yönden büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirterek, “Şiddet mağduru kadınların adalete erişiminde tüm engelleri ortadan kaldırmak ve iyileştirmeler yapmak temel politikamızdır. Kişileri suç işlemeye iten psikolojik, ekonomik ve toplumsal nedenlerin üzerine gitmeden, yani kişileri şiddete yönelten unsurları tespit ederek bunlarla mücadele etmeden, sadece tedbir kararlarıyla ve cezaların artırılmasıyla bu suçların tam anlamıyla önüne geçebilmemiz mümkün değil. Bu noktada Bakanlıklarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.

Şiddete acil müdahale