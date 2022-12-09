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''Adam ol'' sözü hakaret sayılmadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'adam ol' sözünü hakaret kabul ederek mahkumiyete hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

AA9 Aralık 2022 Cuma 11:49 - Güncelleme:
''Adam ol'' sözü hakaret sayılmadı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "adam ol" ifadesini kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, kullandığı söz nedeniyle sanığa hakaret suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtilen kararda, kamu görevlileri ya da sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Kararda, ifadelerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.

Sanığın kullandığı, "adam ol" sözünün rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğuna işaret edilen kararda, bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kararda, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi.

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