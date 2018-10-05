Tekirdağ'da adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı
Adam öldürmek suçu başta olmak üzere 14 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs Tekirdağ'da yakalandı.
- İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 14 ayrı suçtan dosyası bulunan, kasten adam öldürmek suçundan aranan ve 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ş. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Atatürk Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalanan şahıs, asayiş polis ekipleri tarafından alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezavine gönderildi.
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