31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri! İşte o detaylar...

Cumhur İttifakı adayı Binalı Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden İstanbul için gerçekleştireceği projeleri anlattı. Projeler hakkında detaylı bilgi veren Yıldırım, 'Yıllardır ülkem için canla başla çalıştım. Türkiyemizin her köşesine hizmet götürdüm. Şimdi ortak geleceğimiz İstanbul için canla başla çalışmaya talibim.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım Twitter hesabı üzerinden gerçekleştireceği projelerini detaylı bir şekilde paylaştı.
Binali Yıldırım yaptığı paylaşımda, "Yıllardır ülkem için canla başla çalıştım. Türkiyemizin her köşesine hizmet götürdüm. Şimdi ortak geleceğimiz İstanbul için canla başla çalışmaya talibim. Daha önce yaptık #YineBizYaparız diyor ve size projelerimi, vaadlerimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 👇" ifadelerine yer verdi.
 
İŞTE O PROJELER: 
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/06/22/220620191335374566695_3.jpg>
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/06/22/220620191335566132738_3.jpg>
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/06/22/220620191336083911165_3.jpg>
 

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit
 

POPÜLER HABERLER

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Çekirdeğine dikkat! Karpuz faydalı ama...

Çekirdeğine dikkat! Karpuz faydalı ama...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA